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Fenerbahçe'den Jamie Gittens iddiaları hakkında açıklama!

Fenerbahçe'den Jamie Gittens iddiaları hakkında açıklama!

15.08.2026 20:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'den Jamie Gittens iddiaları hakkında açıklama!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea forması giyen 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Jamie Gittens hakkında çıkan transfer haberleri üzerine bir açıklama yayımladı.
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Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Jamie Gittens ile ilgili çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Sarı-lacivertli kulübün açıklaması şu şekilde:

"Bugün bazı mecralarda, Chelsea FC oyuncusu Jamie Gittens ile Kulübümüzün ilgilendiğine yönelik yer alan haberler tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nü, gerçek dışı transfer iddiaları ve oluşturulmaya çalışılan suni gündemler üzerinden yönlendirme çabalarının hiçbir karşılığı olmadığını bir kez daha açıkça ifade ediyoruz.

Fenerbahçe; futbol başta olmak üzere tüm branşlarında sportif yapılanmasını, transfer politikasını ve gelecek planlamasını kendi stratejisi, ihtiyaçları ve belirlediği program doğrultusunda yürütmektedir.

Bu nedenle, Kulübümüzün adı kullanılarak kamuoyu oluşturmaya ve Fenerbahçe’yi belirli yönelimlere sevk etmeye yönelik bu anlayıştan vazgeçilmesini bekliyoruz."

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