Fenerbahçe'den Lukaku için bonservis kararı

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku için masada olduğu belirtildi. İtalyan basını sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüyü kadrosuna katmak için vites yükselttiğini yazdı.

IL Mattino'da yer alan haberde Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku'yu istediği ancak 6-7 milyon Euro'dan fazla teklif etmeyeceğini belirtti. Buradaki en büyük sorunun ise Chelsea olduğu aktarıldı.

CHELSEA'NİN YÜZDE 40 PAYI VAR Çünkü Chelsea, Napoli'nin Lukaku'dan kazanacağı gelirin yüzde 40'ını alacak. Bu nedenle İtalyan ekibi bu transferin daha yüksek paralara gerçekleşmesini istiyor.