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Fenerbahçe'den Lukaku için bonservis kararı
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Fenerbahçe'den Lukaku için bonservis kararı

8.08.2026 11:07:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'den Lukaku için bonservis kararı

Fenerbahçe'nin Napoli forması giyen Romelu Lukaku'yu gündemine aldığı ancak bu transfer için 6-7 milyon Euro'dan fazla bonservis ödemek istemediği iddia edildi.

Fenerbahçe'den Lukaku için bonservis kararı

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku için masada olduğu belirtildi. İtalyan basını sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüyü kadrosuna katmak için vites yükselttiğini yazdı.

Fenerbahçe'den Lukaku için bonservis kararı

IL Mattino'da yer alan haberde Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku'yu istediği ancak 6-7 milyon Euro'dan fazla teklif etmeyeceğini belirtti. Buradaki en büyük sorunun ise Chelsea olduğu aktarıldı.

 

Fenerbahçe'den Lukaku için bonservis kararı

CHELSEA'NİN YÜZDE 40 PAYI VAR

Çünkü Chelsea, Napoli'nin Lukaku'dan kazanacağı gelirin yüzde 40'ını alacak. Bu nedenle İtalyan ekibi bu transferin daha yüksek paralara gerçekleşmesini istiyor.

Fenerbahçe'den Lukaku için bonservis kararı

NAPOLİ'NİN BEKLENTİSİ 10-12 MİLYON EURO

Napoli'nin Lukaku'nun bonservisinin en azından 10-12 milyon Euro'ya ulaşmasını umuyor. İtalyan ekibinin bu konuda umudunu koruduğu ve futbolcuya kısa süre içinde veda etmek istediği belirtildi.

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