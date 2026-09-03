Fenerbahçe'den Marco Asensio iddialarına yanıt: 'Gerçek dışı ve hayal ürünü'

Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında basında ortaya çıkan iddiaları yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Serdar Ali Çelikler tarafından futbolcumuz Marco Asensio’nun sağlık durumuna ilişkin dile getirilen iddialar tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür.

Oyuncumuzun diz bağlarında sezon başından bu yana devam eden ciddi bir problem bulunduğu, çapraz bağ sakatlığı riski taşıdığı, ameliyat olmak istediği ve bu yönde kulübümüze talepte bulunduğu şeklindeki ifadelerin hiçbir gerçeklik payı yoktur.

Kulübümüzün ve Sağlık Ekibimizin bilgisi dışında, tıbbi gerçeklerle bağdaşmayan birtakım senaryoların “bilgiye ulaştım” denilerek kamuoyuna aktarılması gazetecilik faaliyeti olarak değerlendirilemez.

Bir sporcunun sağlık durumu gibi son derece hassas bir konuda, hiçbir somut veriye dayanmadan böylesine ayrıntılı ve kesin ifadelerle kurgu oluşturulmasını kabul etmiyoruz.

Serdar Ali Çelikler’i, futbolcumuzun sağlık durumu üzerinden kamuoyunu yanıltan gerçek dışı iddialarını düzeltmeye ve bundan sonra kulübümüz ile oyuncularımız hakkında doğruluğunu teyit etmediği bilgileri gerçekmiş gibi paylaşmamaya davet ediyoruz.

Futbolcularımızın sağlık durumlarına ilişkin kamuoyunun esas alması gereken tek kaynak, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi açıklamalarıdır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

FENERBAHÇE'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA

Fenerbahçe Kulübü'nden, Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin yapılan haberler hakkında bir açıklama daha yapıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün futbolcumuzun sağlık durumuna ilişkin gerçeği yansıtmayan şekilde “ameliyat olacağı” algısını kamuoyuna yayan Yusuf Kenan Çalık’ın, Fenerbahçe Başkanı ve Yönetim Kurulumuzu hedef alan yaklaşımı camiamızın ve taraftarlarımızın malumudur.

Kendisini, futbolcumuzun sağlık durumuna ilişkin bugün kamuoyuyla paylaştığı yanıltıcı bilgiyi düzeltmeye ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeye davet ediyoruz.

Büyük Fenerbahçe taraftarından ise kaynağı ve amacı belirsiz iddialarla camiamızda güvensizlik ve huzursuzluk yaratmaya çalışan; Fenerbahçe’nin başarısızlığından kendisine alan açan ve kulübümüzü sürekli tartışmaların içine çekmeye çalışan anlayışlara itibar etmemesini rica ediyoruz.

Fenerbahçe’nin gündemini gerçekler, Fenerbahçe’nin hedeflerini ise kendi iradesi belirler."