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Fenerbahçe'den Mason Greenwood açıklaması: İstanbul'a geliş saati belli oldu

Fenerbahçe'den Mason Greenwood açıklaması: İstanbul'a geliş saati belli oldu

15.07.2026 15:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'den Mason Greenwood açıklaması: İstanbul'a geliş saati belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni transferi Mason Greenwood'un 16 Temmuz Perşembe günü saat 16.50'de İstanbul'a geleceğini açıkladı.
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Fenerbahçe, yeni transferi Mason Greenwood'un perşembe günü 16.50'da İstanbul'da olacağını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzün 4 yıllık anlaşmaya vardığı yeni transferimiz İngiliz futbolcu Mason Greenwood, Profesyonel Futbol A Takımımızın çalışmalarına katılmak üzere yarın İstanbul’a gelecektir.

Mason Greenwood’u ve ailesini taşıyan uçak, yarın saat 16.50’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacaktır.

Fenerbahçe taraftarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

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