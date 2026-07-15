Fenerbahçe'den Mason Greenwood açıklaması: İstanbul'a geliş saati belli oldu

Fenerbahçe, yeni transferi Mason Greenwood'un perşembe günü 16.50'da İstanbul'da olacağını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüzün 4 yıllık anlaşmaya vardığı yeni transferimiz İngiliz futbolcu Mason Greenwood, Profesyonel Futbol A Takımımızın çalışmalarına katılmak üzere yarın İstanbul’a gelecektir.
Mason Greenwood’u ve ailesini taşıyan uçak, yarın saat 16.50’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacaktır.
Fenerbahçe taraftarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız."