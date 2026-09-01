Fenerbahçe'den Mason Greenwood iddialarına yanıt!

Fenerbahçe, Olympique Marsilya'dan transfer edilen Mason Greenwood'un bonservis bedelinin 50 milyon Euro olarak gösterildiği ve sosyal medyada dolaşıma sokulan belgenin sahte olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu belgeyi üreten ve yayan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulduğunu, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde de gerekli işlemlerin başlatılması için harekete geçildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Olympique Marsilya’dan 14.07.2026 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde yazdığı gibi 39 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiğimiz Mason Greenwood’un transfer bedelini 50 milyon Euro olarak gösteren ve sosyal medyada dolaşıma sokulan belge sahtedir.

Fenerbahçe Futbol AŞ’nin halka açık bir şirket olması nedeniyle, kamuoyunun ve yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi esastır; şirketimizin mali işlemlerine ilişkin sahte belgelerle yanıltıcı bilgi yayılması kabul edilemez.

Söz konusu belgeyi üreten ve yayan kişiler ile bu belgeye dayanarak gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunan başta Necati Ateş olmak üzere tespit edilen tüm kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulunu da halka açık şirketimiz hakkında yatırımcıları yanıltabilecek bu sahte belgeyi üreten ve yayan kişilerle ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve yetkileri kapsamında işlem başlatmaya davet ediyoruz."