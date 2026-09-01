Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den Mason Greenwood iddialarına yanıt!

Fenerbahçe'den Mason Greenwood iddialarına yanıt!

1.09.2026 17:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'den Mason Greenwood iddialarına yanıt!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Mason Greenwood hakkındaki iddialar üzerine bir açıklama yayımladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe, Olympique Marsilya'dan transfer edilen Mason Greenwood'un bonservis bedelinin 50 milyon Euro olarak gösterildiği ve sosyal medyada dolaşıma sokulan belgenin sahte olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu belgeyi üreten ve yayan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulduğunu, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde de gerekli işlemlerin başlatılması için harekete geçildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Olympique Marsilya’dan 14.07.2026 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde yazdığı gibi 39 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiğimiz Mason Greenwood’un transfer bedelini 50 milyon Euro olarak gösteren ve sosyal medyada dolaşıma sokulan belge sahtedir.

Fenerbahçe Futbol AŞ’nin halka açık bir şirket olması nedeniyle, kamuoyunun ve yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi esastır; şirketimizin mali işlemlerine ilişkin sahte belgelerle yanıltıcı bilgi yayılması kabul edilemez.

Söz konusu belgeyi üreten ve yayan kişiler ile bu belgeye dayanarak gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunan başta Necati Ateş olmak üzere tespit edilen tüm kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulunu da halka açık şirketimiz hakkında yatırımcıları yanıltabilecek bu sahte belgeyi üreten ve yayan kişilerle ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve yetkileri kapsamında işlem başlatmaya davet ediyoruz."

İlgili Konular: #fenerbahçe #transfer #Mason Greenwood

İlgili Haberler

Cihan Kamer, Fenerbahçe'deki ayrılıkları canlı yayında duyurdu: Talisca, Çağlar Söyüncü, Becao...
Cihan Kamer, Fenerbahçe'deki ayrılıkları canlı yayında duyurdu: Talisca, Çağlar Söyüncü, Becao... Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, sarı-lacivertlilerde gerçekleşecek ayrılıkları canlı yayında açıkladı.
Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı! Resmen açıklandı...
Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı! Resmen açıklandı... Süper Lig ekibi Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.
Roma'ya transferi iptal olmuştu: Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde açıklaması
Roma'ya transferi iptal olmuştu: Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde açıklaması Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, sol bacak arka adalesinden bir operasyon geçirdi.