Fenerbahçe'den Mason Greenwood, Nathen Ake ve Vedat Muriqi için imza töreni

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi için imza töreni düzenlendi.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilen törene sarı lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ile futbol direktörü Oğuz Çetin de yer aldı.

'GREENWOOD, 'YA FENERBAHÇE YA DA MARSILYA' DEDİ'

Cihan Kamer'in açıklamaları şöyle:

"Türkiye'nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe'de. Teknik kadromuz eksikleri bize bildirdiler ve biz de o eksik noktalarda dünyanın en iyi futbolcularını takımımıza kazandırmaya çalıştık. Greenwood transferi için çok zorluklarla karşılaştık, çok rakiplerle mücadele etti. Ben 45 yıldır çalışıyorum, 45 yıldır bu kadar zor bir şey yaşamadım hayatımda. Bu transferin gerçekleşmesinde iki tane önemli değer vardı. Bir tanesi başkanımız Aziz Yıldırım ve ikincisi de Greenwood'un kendisi. Bu transfer sürecince beni en çok üzen sosyal medya ve basında yazılanlardı. 50-60 milyonlar havada uçuştu. Bunları bu transferde futbolcuyu satacak taraf da görüyor. Aziz Yıldırım 'Serbest kalma parası 50 milyon Euro mu? Gerekirse 50 milyon Euro vereceğiz' dedi. Greenwood da 'Ya Fenerbahçe ya da Marsilya' dedi ve bize yardımcı oldu. Bir iki pozisyon için ilave yapılabilir. Bir tane ilave yapılacak ama hangi pozisyon olduğunu ileride paylaşacağız. Sıra teknik heyetimizde, taraftarımızda. Taraftarımızdan 90 dakika destek istiyoruz."

Oğuz Çetin ise şunları söyledi:

"Aziz Yıldırım'ın bizlere verdiği destekle çok önemli oyuncuları takıma kazandırdık. Bu süreci yürütmek hiç kolay değildi. Bu transferler sürecinde oyuncuların Fenerbahçe'de olma istekleri ve iradesini ortaya koymaları sayesinde bugün sizlerin karşısında güçlü bir şekilde durabiliyoruz."

'ONURLU VE GURURLUYUM'

Vedat Muriqi imza töreninde yaptığı açıklamada "Bana bu fırsatı tekrar veren yönetim ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu şerefli formayı tekrara giyecek olmaktan dolayı onurlu ve gururluyum. Öncelikle Oğuz Hocama, Cihan Ağabeye çok teşekkür ederim güzel sözleri için. Bu transfer süreçleri zorludur. Futbol sorumlumuz, futbol direktörümüz çok iyi biliyor bunu. Biz futbolcular olarak Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bildiğimiz için, bu armaya layık olduğumuzu herkese göstermek için elimizden geleni yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Sezon başı kampında yaşadığı sakatlık hakkında da konuşan Kosovalı golcü “Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Tabiri caizse saçmasapan bir pozisyonda sakatlandım. Tedavi süreci iyi gidiyor. Kesin bir tarih veremem ama teknik heyetle de konuşup kesin dönüş tarihini yakında netleştireceğiz” dedi.

'ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIMIMIZ VAR'

Nathan Ake ise "Çok mutluyum. Başkanımıza ve yönetim kurulumuza bana göstermiş oldukları güven nedeniyle teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da takımla beraber çok güzel 1-2 gün geçirdim. Çok güçlü bir takımımız var. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe'ye gelmeden önce Manchester City'den arkadaşı olan Ederson ile görüştüğünü söyleyen Ake, “Ederson ile görüştüm ve bana burada olmaktan keyif aldığını söyledi. Burada her yıl şampiyonluk için savaşıldığından bahsetti. Ben de daha sonra kulüple anlaştım” dedi.

'TRANSFER SÜRECİ UZUN SÜRDÜ AMA...'

Sarı lacivertli takımın son transferi Greenwood "Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Transfer süreci uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Gerçekten iyi bir kadromuz var. Hep birlikte çok sıkı şekilde çalışmalıyız şampiyonluğa ulaşmak için. Maç maç bakmamız gerekiyor. Takım hakkında çok iyi düşüncelere sahibim. Bir an önce çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Mason Greenwood, "Cristiano Ronaldo ile Manchester United'da birlikte oynadın. Ondan neler öğrendin?" sorusuna "Ondan çok şey öğrendim. En önemlisi ufak ve basit şeyleri çok iyi şekilde yapmasıydı. Aynı zamanda gerçekten çalışkanlığı ve konsantrasyonu en üst seviyede. Onu en iyi yapan şey bu. Hala bunu devam ettiriyor" yanıtını verdi.