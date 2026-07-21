Fenerbahçe'den Melih Mahmutoğlu kararı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Melih Mahmutoğlu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekibin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, Kaptanımız Melih Mahmutoğlu ile 1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır.

2013 yılında katıldığı ailemizde 2 EuroLeague, 8 Türkiye Ligi, 6 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan, takımımızla özdeşleşerek adını Sarı Mirasımıza altın harflerle yazdıran Kaptanımız Melih Mahmutoğlu, yeni sezonda da Fenerbahçemizin başarısı için mücadele edecektir.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Melih Mahmutoğlu'na hayırlı olmasını diliyor, Kaptanımıza 10 numaralı Çubuklu formasıyla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."