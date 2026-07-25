Fenerbahçe’den Rafael Leao atağı geldi

Fenerbahçe, Milan’ın Portekizli hücum oyuncusu Rafael Leao’yu kadrosuna katmak istiyor. SarıLacivertli yönetiminin, 27 yaşındaki futbolcunun şartlarını öğrenmekle yetinmediği ve bonservisini almak için de görüşmelere hazırlandığı aktarıldı.

İtalyan kaynaklar; Fenerbahçe’nin Leao’ya 5 sezonluk sözleşme önerdiğinin ve yıldız oyuncuya yıllık 8 milyon Avro net maaş teklif ettiğinin altını çiziyor. Portekizli futbolcunun sözleşmesinde bazı bonusların olduğu, bir sezonda 20 maç barajını aşarsa 1.5 milyon Avro, 15 gole ulaşması durumunda 1.5 milyon Avro, şampiyonluk halinde 1 milyon Avro kazanacağı belirtildi.

Fenerbahçe’nin bu transferde kiralama formülünü düşünmediği ve Milan’a doğrudan bonservis teklifi sunmaya hazırlandığı aktarıldı.

Leao için ilk aşamada 40 milyon Avro’luk bir bedelin gündemde olduğu, bonuslarla birlikte teklifin 50 milyon Avro seviyesine ulaşabileceği ifade edildi.