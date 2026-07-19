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Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: 5 futbolcunun sağlık durumu belli oldu!

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: 5 futbolcunun sağlık durumu belli oldu!

19.07.2026 19:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: 5 futbolcunun sağlık durumu belli oldu!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Diego Carlos, Yiğit Efe Demir ve Dominik Livakovic'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
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Fenerbahçe, sakatlığı bulunan 5 futbolcusu için açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Vedat Muriqi: Tedavi süreci planlanandan daha olumlu ilerleyen futbolcumuz, salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başlamıştır. Yakın zamanda saha çalışmalarına geçmesi planlanmaktadır.

Dorgeles Nene: Geçirdiği sporcu fıtığı ameliyatının ardından planlanan bireysel kuvvet çalışmalarını sürdürmektedir. Futbolcumuzun önümüzdeki süreçte kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil olması planlanmaktadır.

Diego Carlos: Bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan futbolcumuzun, yakın zamanda antrenmanların tamamına katılması planlanmaktadır.

Yiğit Efe Demir: Hazırlık maçlarının ardından oluşan hafif ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı bireysel çalışmalarını sürdürmektedir.

Dominik Livaković: Milli takımında forma giydiği son karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir."

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