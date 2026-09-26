Fenerbahçe'den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama: Cezanın nedeni belli oldu

Fenerbahçe, FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağıyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada nedeni duyuruldu.

CEZANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, kamuoyuna yaptığı bilgilendirmede 3 dönemlik transfer yasağının geçici olduğunu ve 2024-2025 sezonunda takıma katılan Youssef En-Nesyri'nin bonservis ücretine ilişkin olduğunu duyurdu.

Kulüp, En-Nesyri'nin bonservis ücretine ilişkin 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksitinin ödenmemesi nedeniyle Sevilla'nın FIFA nezdinde girişimde bulunduğunu açıkladı.

Fenerbahçe ayrıca, mevcut yönetimin göreve başlamasının ardından geciken taksitin ödendiğini ancak FIFA nezdinde açılan dosyada bir sonraki taksidin de ödenmesinin talep edildiğini belirtti.

FENERBAHÇE PAZARTESİ GÜNÜ ÖDEYECEK

Sarı-lacivertli kulüp, FIFA kararıyla hükmedilen ödemenin 28 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Fenerbahçe, ödemenin ardından FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte transfer yasağının kaldırılacağını bildirdi.

Kulübün açıklamasında ayrıca geçmiş döneme ilişkin tüm mali tablo ve yükümlülüklerin, 27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul'da üyeler ve kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması:

Basında Kulübümüz hakkında yer alan FIFA transfer yasağına ilişkin haberler üzerine taraftarlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Kulübümüze uygulanan üç dönemlik transfer yasağı geçici olup, 2024-2025 sezonunda takımımıza katılan Youssef En Nesyri’nin bonservis ücretiyle ilgilidir.

Futbolcunun bonservis ücretine ilişkin olarak 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksidin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuş, yönetimimiz de göreve başladıktan sonra geciken taksidi ödemiştir. İlgili kulübün FIFA nezdinde açtığı davada bir sonraki taksidin de ödenmesi talep edilmiş, tarafımızca ödeme için FIFA kararı beklenmiştir.

Kulübümüz FIFA kararı ile hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü (pazartesi) gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır.

Ayrıca geçmiş döneme ilişkin tüm mali tablo ve yükümlülükler ise yarın (27 Eylül 2026) gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulumuzda Kongre Üyelerimiz ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.