Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den yasadışı bahis platformuna suç duyurusu!

Fenerbahçe'den yasadışı bahis platformuna suç duyurusu!

24.09.2026 18:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'den yasadışı bahis platformuna suç duyurusu!

Fenerbahçe Spor Kulübü, yasadışı bir bahis firmasında sarı-lacivertli kulübün sponsor olarak gösterilmesi üzerine suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe Spor Kulübü, yasadışı bir bahis firması ile sponsorluk anlaşmasının olmadığını ve yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün adı ve kurumsal kimliğinin, yasa dışı bir bahis platformuna ait üç farklı internet sitesinde, bilgimiz ve onayımız dışında kullanılarak, söz konusu platformun Fenerbahçe Spor Kulübü'nün "resmi sponsoru" olarak gösterildiği tespit edilmiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün söz konusu şirketle veya herhangi bir yasa dışı bahis platformuyla hiçbir sponsorluk anlaşması, ticari ilişkisi ya da iş birliği bulunmamaktadır.

Kulübümüzün adının ve kurumsal kimliğinin izinsiz ve yanıltıcı biçimde kullanılması üzerine, sorumlular hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Başlatılan hukuki süreç kapsamında Savcılık makamınca ivedilikle gerekli inceleme ve araştırmalara başlanarak ilgili internet sitelerine İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 23.09.2026 tarihli ve 2026/10330 D. İş sayılı kararı ile derhal erişim engeli getirilmiştir. Konuya ilişkin hukuki süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmekte ve gerekli tüm yasal işlemler ivedilikle yürütülmektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, yasa dışı bahisle mücadeledeki kararlı tutumumuzu sürdürürken Kulübümüzün adının, armasının ve kurumsal kimliğinin, sporun temel değerlerine ve toplumsal sorumluluk anlayışımıza aykırı bu tür faaliyetlerle ilişkilendirilmesine hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

İlgili Konular: #yasadışı #fenerbahçe #yasa dışı bahis

İlgili Haberler

Safi, Kerem’in maliyetini kulübe devretti, projeye sponsor olacak: Ödeme Fenerbahçe'de
Safi, Kerem’in maliyetini kulübe devretti, projeye sponsor olacak: Ödeme Fenerbahçe'de Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu’nun bir yıllık ödemesini yaptıktan sonra kalan taahhüdünü Fenerbahçe’nin Maltepe’de yapacağı altyapı tesisine sponsor olarak aktarmaya karar verdi. Aktürkoğlu’nun maaş yükümlülüğü ise Fenerbahçe’ye geçecek.
Emmanuel Emenike'den Fenerbahçe'ye ziyaret: 'Burada olmak çok büyük bir mutluluk'
Emmanuel Emenike'den Fenerbahçe'ye ziyaret: 'Burada olmak çok büyük bir mutluluk' Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, sarı-lacivertli kulübü ziyaret etti. Emenike, ziyarete ilişkin, "Harika hissediyorum. Burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Bu sıcak karşılamayı hissetmek beni inanılmaz heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.
Sarunas Jasikevicius: 'Fenerbahçe'de olduğum için çok şanslıyım'
Sarunas Jasikevicius: 'Fenerbahçe'de olduğum için çok şanslıyım' Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş'ı mağlup ederek kazandıkları Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ardından açıklamalarda bulundu.