Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa Okan Buruk tepkisi: 'Neden aynı hassasiyetle gündeme taşınmadı?'

Fenerbahçe, dün akşam oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçında kırmızı kart gören Okan Buruk'un konuyla ilgili açıklamalarını yayınlayan beIN SPORTS'a tepki gösterdi.
Sarı-lacivertliler, yayıncı kuruluştan açıklama beklediğini, aksi halde ilişkileri askıya alma seçeneğinin değerlendirileceğini bildirdi.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kamuoyuna Açıklama
Yayıncı kuruluşun, kırmızı kart gören rakip takım teknik direktörünün hakem kararına ilişkin sözlerini kendi muhabiri aracılığıyla kamuoyuna aktarmasını dikkatle takip ettik.
Fenerbahçe’nin yıllardır tartışmalı kırmızı kartları, penaltı beklediği pozisyonları ve VAR kararları neden aynı hassasiyetle gündeme taşınmadı?
Talebimiz ayrıcalık değil, her kulübe aynı şekilde uygulanan eşit yayıncılık standardıdır.
Bu standardın sağlanması adına beIN SPORTS yönetiminden gerekli açıklamayı ve düzeltmeleri bekliyoruz.
Aksi hâlde, yayıncı kuruluşla ilişkilerimizi askıya alma seçeneğini değerlendireceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"