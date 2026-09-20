Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa Okan Buruk tepkisi: 'Neden aynı hassasiyetle gündeme taşınmadı?'

Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa Okan Buruk tepkisi: 'Neden aynı hassasiyetle gündeme taşınmadı?'

20.09.2026 11:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa Okan Buruk tepkisi: 'Neden aynı hassasiyetle gündeme taşınmadı?'

Fenerbahçe, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarının yayıncı kuruluşta aktarılmasına tepki gösterdi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe, dün akşam oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçında kırmızı kart gören Okan Buruk'un konuyla ilgili açıklamalarını yayınlayan beIN SPORTS'a tepki gösterdi. 

Sarı-lacivertliler, yayıncı kuruluştan açıklama beklediğini, aksi halde ilişkileri askıya alma seçeneğinin değerlendirileceğini bildirdi.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyuna Açıklama

Yayıncı kuruluşun, kırmızı kart gören rakip takım teknik direktörünün hakem kararına ilişkin sözlerini kendi muhabiri aracılığıyla kamuoyuna aktarmasını dikkatle takip ettik.

Fenerbahçe’nin yıllardır tartışmalı kırmızı kartları, penaltı beklediği pozisyonları ve VAR kararları neden aynı hassasiyetle gündeme taşınmadı?

Talebimiz ayrıcalık değil, her kulübe aynı şekilde uygulanan eşit yayıncılık standardıdır.

Bu standardın sağlanması adına beIN SPORTS yönetiminden gerekli açıklamayı ve düzeltmeleri bekliyoruz.

Aksi hâlde, yayıncı kuruluşla ilişkilerimizi askıya alma seçeneğini değerlendireceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

İlgili Konular: #fenerbahçe #okan buruk #beIN Sports

İlgili Haberler

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj: 'Sezon sonunda şampiyon olacağız'
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj: 'Sezon sonunda şampiyon olacağız' Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezon sonunda Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.
Fenerbahçe - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u konuk edecek.
Fenerbahçe Tarfin, Euroleague Süper Kupa'yı üçüncü tamamladı
Fenerbahçe Tarfin, Euroleague Süper Kupa'yı üçüncü tamamladı Fenerbahçe Tarfin, Dubai Basketbol'u 85-77 mağlup ederek EuroLeague Süper Kupa'yı üçüncü sırada tamamladı.