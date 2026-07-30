Fenerbahçe'den yerli forvet hamlesi: Görüşmeler başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi toplamda 2-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yerli rotasyonunu zenginleştirmek isteyen sarı-lacivertlilerin listesine Bertuğ Yıldırım'ı aldığı belirtildi.

Ajansspor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım'ın transferi için Başakşehir ile sözlü bir görüşme yaptı. Başakşehir'in Umut Bozuk'u kadrosuna katması sonrası Bertuğ Yıldırım'ın da Fenerbahçe'nin yolunu tutabileceği aktarıldı.

Bertuğ Yıldırım geride bıraktığımız sezon Başakşehir formasıyla 23 maça çıktı ve 7 gol-3 asistlik skor katkısı verdi.