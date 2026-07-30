Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den yerli forvet hamlesi: Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yerli forvet hamlesi: Görüşmeler başladı

30.07.2026 15:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'den yerli forvet hamlesi: Görüşmeler başladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Bertuğ Yıldırım'ı gündemine aldığı ve Başakşehir ile sözlü bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi toplamda 2-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yerli rotasyonunu zenginleştirmek isteyen sarı-lacivertlilerin listesine Bertuğ Yıldırım'ı aldığı belirtildi.

Ajansspor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım'ın transferi için Başakşehir ile sözlü bir görüşme yaptı. Başakşehir'in Umut Bozuk'u kadrosuna katması sonrası Bertuğ Yıldırım'ın da Fenerbahçe'nin yolunu tutabileceği aktarıldı.

Bertuğ Yıldırım geride bıraktığımız sezon Başakşehir formasıyla 23 maça çıktı ve 7 gol-3 asistlik skor katkısı verdi.

İlgili Konular: #Başakşehir #fenerbahçe #Bertuğ Yıldırım

İlgili Haberler

Fenerbahçe maçının ardından... UEFA ülke puanında son durum
Fenerbahçe maçının ardından... UEFA ülke puanında son durum Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan sarı lacivertliler tur atladı. Maçın hemen ardından UEFA'da ülke puanı güncellendi.
Spor yazarları Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'İsmail Kartal kararları kendisi vermeli'
Spor yazarları Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'İsmail Kartal kararları kendisi vermeli' Spor yazarları, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
Polonya'da gündem Mert Günok'un performansı: 'Fenerbahçe'yi daha fazla gol yemekten kurtardı'
Polonya'da gündem Mert Günok'un performansı: 'Fenerbahçe'yi daha fazla gol yemekten kurtardı' UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve 3. eleme turuna yükseldi. Polonya basını, karşılaşmayı değerlendirirken Fenerbahçe'den Mert Günok'un performansını ön plana çıkardı.