Fenerbahçe deplasmanda direklere takıldı: Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.

FENERBAHÇE DİREKLERİ GEÇEMEDİ

Fenerbahçe'de 54. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun, 88. dakikada ise Mason Greenwood'un şutu direkleri geçemedi.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 7'ye çıkarırken Gaziantep FK ise 8 puana ulaştı.

Sarı-lacivertliler ligin gelecek haftasında kendi sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise Kocaelispor deplasmanına konuk olacak.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Gidado, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Halil Dervişoğlu.

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Greenwood, Kerem, Lukaku.

Karşılaşmadan önemli anlar | Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 dakika ilave edildi.

88' DİREK | Fenerbahçe'de Mason Greenwood'un kullandığı serbest vuruş direkten döndü.

84' SARI KART | Oyun bir anda gerildi ve tartışmalar sonrası hakem kartlarına başvurdu. Gaziantep FK’de Myenty Abena ve Arda Kızıldağ, Fenerbahçe’de ise Vedat Muriqi ile İrfan Can Kahveci sarı kart gördü.

83' Gaziantep FK’de oyuncu değişikliği: Kerim Çalhanoğlu oyundan çıktı, yerine Abakar Sylla girdi.

82' Gaziantep FK’de oyuncu değişikliği: Kacper Kozlowski oyundan çıktı, yerine Sontje Hansen girdi.

77' Fenerbahçe'de Mert'in yerine Semedo oyuna dahil oldu.

68' Gaziantep FK’de oyuncu değişikliği: Deian Sorescu oyundan çıktı, yerine Karamba Gassama girdi.

64' Fenerbahçe'de Kerem, Lukaku ve Guendouzi'nin yerine Oğuz, Vedat ve İrfan Can oyunda.

62' Gaziantep FK’de oyuncu değişikliği: Halil Dervişoğlu oyundan çıktı, yerine Serdar Dursun girdi.

54' DİREK | Guendouzi kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak savunma son anda kayarak müdahale etti. Dönen top Kerem’in önünde kaldı; Kerem’in şutu direkten döndü.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

4' SARI KART | Gaziantep'te Kerem'e faul yapan Meleke sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.