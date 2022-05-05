Fenerbahçe, derbi öncesi son idmanını taraftarıyla yapacak
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesinde yapacağı son idmanın taraftara açık olacağını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sar-lacivertli takımın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Beşiktaş maçı öncesinde yapılacak son antrenmanın Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacağı ve taraftara açık olacağı belirtildi. Giriş ücretinin ise 1 TL olacağı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Futbol A Takımımız, deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını, 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17.45’te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde taraftarımıza açık bir şekilde gerçekleştirecektir.
Fenerbahçemiz, her zaman ve her şartta Sarı Lacivertimizin yanında olan, Kulübümüzün en büyük gücü, takımızın ruhu olan büyük taraftarlarımızla mabedimizde kucaklaşıyor!
Fenerbahçe Passolig kartı sahibi her taraftarımız, tribünde yerini alabilecek olup, stadyumumuzun kapıları 16.00 itibarıyla açılacaktır."
Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanımızda taraftarlarımızla birlikte mabedimizdeyiz— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 5, 2022
https://t.co/vITvxNRQwD pic.twitter.com/jNujufCSez
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