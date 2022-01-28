Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Sait Yılmaz, adaylığını açıkladı

28 Ocak 2022 Cuma, 10:34

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Sait Yılmaz, divan kuruluğu başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Yılmaz, sarı-lacivertlilerin nasıl bir yüksek divan kuruluna ihtiyacı olduğuna dair fikirlerini paylaştı.

Kendisinin ve ailesinin Fenerbahçe Kulübüne iyi ve kötü gününde her zaman destek verdiğini ve yaşadıkları sürece bunun devam edeceğini belirten Yılmaz, "Divan başkanlığı adaylığı gündeme geldiğinde camiamızın çeşitli yerlerinden bu talep bana ulaştı. Böyle bir hazırlığım yoktu. Divan başkanlığı çok saygın bir konumdur. Divan ve kongre üyelerinin çalışmaları, benim adaylık kararını vermemi sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Yüksek Divan Kurulu'nun kriz dönemlerinde kulübün ve yönetimin yanında olması gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Fenerbahçe Kulübünün adayı olmayı daha onurlu ve haysiyetli gördüğümden, herkesin bir oyuna ve desteğine talip olarak yüksek divan kurulu başkanlığına adaylığımı açıklıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'yi bugün bulunduğu yerden birkaç basamak yukarı çıkarmak için çalışacaklarını vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Divan toplantıları, 3-5 eleştiri yapıp sonra dağılacağımız yer olmamalı. Keza herkes Fenerbahçe için bir şeyler yapmalı ve yapılmasına olanak sağlamalı. Fenerbahçe için bir şeyler yapmak istiyorsak, Fenerbahçe'yi iyi çalışmak lazım. Fenerbahçe bundan böyle yoluna tek ayak üzerinde devam edemez. Bu nedenle, Yüksek Divan kurulu kendini yeniden tanımlamalı ve yeni görev alanları oluşturmalıdır."