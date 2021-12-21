Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Sait Yılmaz'dan Sadettin Saran'a ters çıkış

21 Aralık 2021 Salı, 16:15

Bu arkadaş (Saadettin Saran) 20 yıldır Fenerbahçe başkanlığına talip.. Bir kere bile cesaret gösterip aday olamadı.

Oysa bu arkadaş gerek Fenerbahçe kulübüyle gerekse Fenerbahçe camiasıyla adaylık teranesiyle 20 yıldır sürekli dalga geçip alay ediyor.

Gerçek niyeti adaylık olmayıp gündemde kalmak olduğu geçmişinde yaptıklarıyla ortadadır.

Daha seçim yapılalı 6 ay bile olmadı, seçime 2,5 yıl varken nereden çıktı bu başkanlık sevdası diye sormadan edemiyor insan…

Yoksa bağlı olduğu İKTİDAR ÇEVRELERİNDEN mi Fenerbahçe’ye yeni bir cephe açması talimatı mı aldı?

Güya Ali Koç aday olmazsa bir sonraki seçimde adaymış.

Yeter artık bu istismara bir dur demeli.

Diğer yandan Ali Koç’a mal bahşeder gibi dua et senin yüzünden fedakarlık yapıyorum diye kıyak mı yapıyorsun?

Bu arkadaşı Fenerbahçe'den ihraç edenler ne kadar da haklıymış..

Daha ağır sözleri hak ediyor da söze yazık olur diye söylemiyorum.

Kaldı ki Fenerbahçe’nin özellikle bu dönemde bir başkana değil birlikteliğe ihtiyacı var.

Otur oturduğun yerde..

Fenerbahçe’nin zaten yeterince derdi ve sorunu var.