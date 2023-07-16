Fenerbahçe, Dusan Tadic ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe, Ajax ile yollarını ayıran 34 yaşındaki Sırp oyuncu Dusan Tadic'in sarı-lacivertli kulüple transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldiğini açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ajax'tan ayrılan Sırp oyuncu Dusan Tadic ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncu Dusan Tadic, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.
Sırp oyuncunun yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.
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