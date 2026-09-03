Fenerbahçe duyurdu: UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a soruşturma

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon'u 2-1 mağlup etmiş ve lig etabına adını yazdırmıştı. Karşılaşmada yaşanan olaylar uzun süre gündemde yerini korurken, sarı-lacivertli kulüp UEFA'nın disiplin süreci başlattığını açıkladı.

Fenerbahçe, UEFA'nın disiplin sürecini kulüp, Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood için başlattığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasının ardından futbolcularımız Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood ile Kulübümüz hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatılmıştır.

Kulübümüz, söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir.

Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA'ya sunulacak olup gelişmeler Kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir."