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Fenerbahçe erteleme başvurusu yapmıştı: TFF'nin Gençlerbirliği maçı kararı belli oldu!

Fenerbahçe erteleme başvurusu yapmıştı: TFF'nin Gençlerbirliği maçı kararı belli oldu!

12.08.2026 20:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe erteleme başvurusu yapmıştı: TFF'nin Gençlerbirliği maçı kararı belli oldu!

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, sarı-lacivertli kulübün resmi televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptıkları erteleme başvurusunun sonucunu duyurdu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan giren Fenerbahçe, play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler, Fransız takımı Lyon ile eşleşti. Fenerbahçe, Lyon ile ilk maçı 18 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynayacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi maçında önce Trendyol Süper Lig'de sezonu açacak.

TFF'DEN FENERBAHÇE'NİN BAŞVURUSUNA YANIT

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk maçında Fenerbahçe, 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

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Sarı-lacivertliler maçın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmıştı. Futbol Direktörü Oğuz Çetin çıkan kararı açıkladı.

OĞUZ ÇETİN AÇIKLADI

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, FBTV'ye yaptığı açıklamada TFF'nin maç erteleme talebini reddettiğini duyurdu.

Çetin, "Biz 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne kalamıyoruz. Bu eşik önemli bir süreç. İki Lyon maçı oldukça önemli. Maalesef erteleme talebimiz kabul görmedi. Biz her şeye rağmen bu turu geçecek ve Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız" ifadelerini kullandı.

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