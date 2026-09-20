Fenerbahçe - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil yapacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayımlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 5. RANDEVU

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, geride kalan 4 maçta rakibini 2 kez mağlup ederken, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım arasındaki maçlarda sarı-lacivertliler 9 kez gol sevinci yaşarken, Eyüpspor ise 5 kez fileleri havalandırdı.

İki takım son olarak geçen sezon Süper Lig'in son haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelirken, mücadele 3-3 sona ermişti. Eyüpspor, maçın 87. dakikasında attığı golle skoru 3-3'e getirerek ligde kalmayı başarmıştı.