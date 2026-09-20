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Fenerbahçe - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Fenerbahçe - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

20.09.2026 10:00:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil yapacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayımlanacak.

Fenerbahçe - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 7 puanla 11. sırada bulunuyor.

Son iç saha maçında Beşiktaş'a derbide 2-1 yenilen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Gaziantep FK deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle dönerek son 2 maçında 1 puan toplayabildi.

Fenerbahçe - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ASENSIO SAHALARA DÖNÜYOR

Ligde oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan İspanyol futbolcu Marco Asensio, formasına kavuşuyor.

Sakatlığını atlatan yıldız futbolcu, Eyüpspor karşılaşmasında kadrodaki yerini alabilecek.

Fenerbahçe - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Eyüpspor karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte yapılan antrenmanda sakatlanan milli futbolcu Mert Müldür, Eyüpspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İKİ TAKIM ARASINDA 5. RANDEVU

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, geride kalan 4 maçta rakibini 2 kez mağlup ederken, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım arasındaki maçlarda sarı-lacivertliler 9 kez gol sevinci yaşarken, Eyüpspor ise 5 kez fileleri havalandırdı.

İki takım son olarak geçen sezon Süper Lig'in son haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelirken, mücadele 3-3 sona ermişti. Eyüpspor, maçın 87. dakikasında attığı golle skoru 3-3'e getirerek ligde kalmayı başarmıştı.

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