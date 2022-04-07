Fenerbahçe, Galatasaray maçı için hesaplarını 3 puan üzerine yapıyor
Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal tüm hesaplarını 3 puan üzerine yapıyor.
Süper Lig’de son 7 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik alan ve sezonu ikinci bitirmek için bu hafta Galatasaray’la Kadıköy’de kritik bir derbiye çıkacak. Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal tüm hesaplarını 3 puan üzerine yapıyor.
Hafta başından bu yana Samandıra’da futbolcular ve teknik heyet tamamen derbinin havasına girmiş durumda. Form grafiğini yükselten ve göze hoş gelen futbol sergileyen Sarı-Lacivertlilerde, teknik heyet, oyuncularla bire bir görüşmeler gerçekleştiriyor. Kartal’ın, derbinin önemini vurguladığı ve taraftarların desteğiyle camiaya galibiyet armağan etmeleri gerektiğinin altını çizdiği öğrenildi. Kartal ile ekibi, G.Saray’la ilgili analizini hazırlarken taktik idmanlarda futbolculara rakibi adeta ezberletiyor.
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