Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Genel Kurul Toplantısı'nda gerginlik: 'Parayı yemişsiniz'

Fenerbahçe Genel Kurul Toplantısı'nda gerginlik: 'Parayı yemişsiniz'

27.09.2026 11:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe Genel Kurul Toplantısı'nda gerginlik: 'Parayı yemişsiniz'

Fenerbahçe'nin olağan genel kurulunda Aziz Yıldırım'ın "Parayı yemişsiniz" sözleri üzerine İlker Alkun, "Neyi yedik?" diyerek tepki gösterdi. İkili arasında sözlü tartışma yaşandı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım ile Sadettin Saran dönemi yöneticisi İlker Alkun arasında sözlü tartışma yaşandı.

Genel kurulda söz alan Aziz Yıldırım, "Parayı yemişsiniz, kapatın bitsin. Bak, konuşur, içinizden geçerim. İbra etmem ona göre" ifadelerini kullandı.

"NEYİ YEDİK?"

Yıldırım'ın sözleri üzerine İlker Alkun, "Bir şey yemedik ya, neyi yedik? Bir sözünü tamamlasın Sayın Başkanım" diye karşılık verdi. 

Tartışmanın devamında Alkun, "Yediniz diyorsunuz, kesmeyin lütfen! Neyi yedik? Bütün algıyı yaptınız bu şekilde Sayın Başkan" dedi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #aziz yıldırım #Genel Kurul

İlgili Haberler

Sarı lacivertlilerde kritik gün: Fenerbahçe'de genel kurul toplantısı başladı
Sarı lacivertlilerde kritik gün: Fenerbahçe'de genel kurul toplantısı başladı Fenerbahçe Kulübünde olağan genel kurul toplantısı, 27 Eylül Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başladı. Genel kurul toplantısında kulübün idari-mali ibrası ile yeni dönem bütçesi oylanacak.
Anadolu Efes - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Anadolu Efes - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 20.30'da başlayacak.
Bahçeşehir - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Bahçeşehir - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Bahçeşehir ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 18.00'de başlayacak.