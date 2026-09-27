Fenerbahçe Genel Kurul Toplantısı'nda gerginlik: 'Parayı yemişsiniz'

Fenerbahçe Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım ile Sadettin Saran dönemi yöneticisi İlker Alkun arasında sözlü tartışma yaşandı.

Genel kurulda söz alan Aziz Yıldırım, "Parayı yemişsiniz, kapatın bitsin. Bak, konuşur, içinizden geçerim. İbra etmem ona göre" ifadelerini kullandı.

"NEYİ YEDİK?"

Yıldırım'ın sözleri üzerine İlker Alkun, "Bir şey yemedik ya, neyi yedik? Bir sözünü tamamlasın Sayın Başkanım" diye karşılık verdi.

Tartışmanın devamında Alkun, "Yediniz diyorsunuz, kesmeyin lütfen! Neyi yedik? Bütün algıyı yaptınız bu şekilde Sayın Başkan" dedi.