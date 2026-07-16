Fenerbahçe Greenwood’un ardından ünlü hücum oyuncularıyla temasta: Yıldızların peşinde

Fenerbahçe tarihinin 39 milyon Avro bonservisle en pahalı transferi olan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Mason Greenwood 4 yıllık sözleşme imzalarken Sarı-Lacivertliler hücum hattı için gözünü dünya yıldızlarına çevirmiş durumda.

Greenwood, bugün ailesiyle birlikte saat 16.50’de İstanbul’a gelecek. İngiliz futbolcu için statta imza töreni düzenlenme fikri görüşülüyor.

RASHFORD İLK SIRADA

Transferde Manchester United’ın sol kanat oyuncusu Marcus Rashford adaylardan ilki konumunda... Sarı-Lacivertli yönetimin, 28 yaşındaki futbolcu için hem menajeri üzerinden hem de kulübü Manchester United’a yakın isimlerden nabız yokladığı gelen bilgiler arasında. Geçen sezonun devre arasında transferi için mesai harcanan ancak banka teminat mektubu verilmeyince vazgeçilen Ademola Lookman da Fenerbahçe’nin kanat listesinde yer alıyor. Nijeryalı oyuncunun Atletico Madrid’deki durumunun netleşmesi bekleniyor.

LUKAKU ÖNERİLDİ

Napoli’nin 33 yaşındaki forveti Romelu Lukaku, menajerler aracılığıyla başkan Aziz Yıldırım ve yönetime önerildi. Belçikalı futbolcuya yakın kaynaklar, Fenerbahçe yönetimine, “İstenirse bu transferi 24 saat içinde sonuçlandırabiliriz” mesajını iletti. Dünya Kupası’nda Belçika forması giyen yıldız santrforun sakatlık geçmişi inceleniyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi, santrfor transferinde önceliğini belirlediği diğer isimler üzerinde yoğunlaştırmayı tercih ediyor. Şu an için Lukaku transferi adına bir hamle yapılmadı. Başkan Aziz Yıldırım’ın Atletico Madrid’den Sörloth konusunda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

KEREM’İ İSTİYORLAR

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu için Suudi Arabistan ekibi Al Ahli transfer talebinde bulunacak. Ahli’nin SarıLacivertlilere 30 milyon Avro bonservis ve 5 milyon Avro bonus içeren bir teklif sunmaya hazırlandığı bildirildi. Ancak yeni baba olan Aktürkoğlu’nun İstanbul’daki düzenini bozmak istemediği gelen haberler arasında.