Fenerbahçe, Guirassy’nin peşinde: Golcü bekleyişi

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım’ın “Bu hafta içi bitecek” dediği forvet transferi için geri sayım başladı. Sarı-Lacivertlilerin listesinde öne çıkan isim Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy...

Fenerbahçe yönetimi, uzun süredir temas halinde olduğu ve prensip anlaşmasına vardığı 30 yaşındaki santrfor için kulübüyle bonservis pazarlığını belli aşamaya getirdi. Sarı-Lacivertliler, geçen sezon Dortmund’da 46 maçta 22 gol atıp 4 asist yapan Gineli oyuncuyu 30 milyon Avro’nun altında bir bonservis bedeli ödeyerek almayı hedefliyor.

Alman ekibiyle belirlenen rakama anlaşma sağlanırsa tecrübeli golcü bu hafta sözleşme imzalayacak.

Öte yandan F.Bahçe’de kadroda düşünülmeyen Sofyan Amrabat, Real Betis ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Real Betis, Amrabat transferi için Fenerbahçe’nin istediği bonservisi düşürmesini bekliyor.