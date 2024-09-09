Fenerbahçe için İstanbul'a gelmişti: Juventus, Filip Kostic'in transferini resmen açıkladı!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, 31 yaşındaki Sırp oyuncu Filip Kostic'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Filip Kostic için ilk resmi açıklama Juventus'tan geldi.
İtalyan ekibi, Kostic'in Haziran 2025'e kadar Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.
JUVENTUS TRANSFERİ DUYURDU
Juventus'un açıklamasında, "Torino'ya geldiğinden bu yana bağlılık, adanmışlık, ciddiyet ve kalite anlamında katkı sağlamaktan asla geri durmadı. Şimdi onu yeni bir macera bekliyor. İyi şanslar Filip" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: #Filip Kostic #transfer #fenerbahçe #juventus
Spor Haberleri
- İtalyan ekip transferi resmen açıkladı!
- Süper Lig devinden Ramos hamlesi!
- Yusuf Dikeç'ten tartışılan fotoğrafa yanıt
- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon başladı
- Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
- 'Bir anlam veremedim'
- Trabzonspor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
- Ebimbe'den Galatasaray kararı!
- Hatayspor'dan Aboubakar paylaşımı!
- İmza için gelecek: Konyaspor'dan stopere takviye!
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin öldürüldüğü köyde toprağa verilecek
- İşte Narin cinayetinde gizli tanığın ifadesi!
- Narin’in yakınına yumruklu saldırı!
- 'Teğmenler kılıcı kime çekerler biliyor musun?...'
- O mesajlar için 'harekete geçildi' iddiası
- Gülbin Tosun'dan 'NOW TV' açıklaması
- ‘Hata yaptık’ diyen karar
- Gözaltı sayısı artıyor!
- Tunceli'de 4 asker şehit oldu!
- Teğmenler olayı: Yoksa amaç başka mı…