Fenerbahçe için İstanbul'a gelmişti: Juventus, Filip Kostic'in transferini resmen açıkladı!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, 31 yaşındaki Sırp oyuncu Filip Kostic'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe için İstanbul'a gelmişti: Juventus, Filip Kostic'in transferini resmen açıkladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 19:19

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Filip Kostic için ilk resmi açıklama Juventus'tan geldi.

İtalyan ekibi, Kostic'in Haziran 2025'e kadar Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

JUVENTUS TRANSFERİ DUYURDU

Juventus'un açıklamasında, "Torino'ya geldiğinden bu yana bağlılık, adanmışlık, ciddiyet ve kalite anlamında katkı sağlamaktan asla geri durmadı. Şimdi onu yeni bir macera bekliyor. İyi şanslar Filip" ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #Filip Kostic #transfer #fenerbahçe #juventus

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