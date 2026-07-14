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Fenerbahçe Ignas Sargiunas'ı kadrosuna kattı!

Fenerbahçe Ignas Sargiunas'ı kadrosuna kattı!

14.07.2026 16:33:00
Güncellenme:
AA
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Fenerbahçe Ignas Sargiunas'ı kadrosuna kattı!

Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe, 26 yaşındaki Litvanyalı oyuncu Ignas Sargiunas'ı renklerine bağladı.
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Litvanyalı oyuncu Ignas Sargiunas'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin Rytas takımında forma giyen 26 yaşındaki oyun kurucu şutör ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Litvanya Milli Takımı'nda da görev yapan Sargiunas, Rytas ile geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı.

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