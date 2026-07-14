Fenerbahçe Ignas Sargiunas'ı kadrosuna kattı!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Litvanyalı oyuncu Ignas Sargiunas'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin Rytas takımında forma giyen 26 yaşındaki oyun kurucu şutör ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Litvanya Milli Takımı'nda da görev yapan Sargiunas, Rytas ile geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı.
Welcome to our Family, Ignas! 💛💙#YellowLegacy #WelcomeIgnas pic.twitter.com/7hfNgbbvkd— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 14, 2026