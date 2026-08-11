Fenerbahçe ile anılıyordu: Real Madrid'den Endrick kararı

Yaz transfer döneminde tüm odağını santrfora çeviren Fenerbahçe'de Endrick ismi gündeme gelmişti. İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen genç yıldızın geleceğiyle ilgili karar çıktı.

MOURINHO KALMASINI İSTEDİ

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Endirck'e güveniyor ve takımda önemli bir rol oynayacağına inanıyor. Yönetim, Jose Mourinho'nun bu kararından memnun kaldı ve Roma ile Aston Villa gibi kulüplerden gelen kiralık teklifleri reddetti.

ENDRICK MÜCADELE ETMEK İSTİYOR

20 yaşındaki Brezilyalı da takımda kalıp mücadele etmek istiyor. Öte yandan Endrick, yeteri kadar forma şansı bulamadığı takdirde kış transfer döneminde takımdan kiralık olarak ayrılma seçeneğini de değerlendiriyor.

GEÇEN SEZON LYON'A KİRALANDI

Geçen sezonun devre arasında Lyon'a kiralanan Endrick, 21 maçta 8 gol - 8 asistlik katkı yaparak dikkat çeken bir performans sergiledi.