Fenerbahçe ile Hull City, hazırlık maçında karşılaşacak

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe ile hazırlık maçında karşılaşacaklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "8 Temmuz Cuma günü İstanbul'a uçacağız ve yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını 10 Temmuz Pazar günü saat 19.30'da Türk devi Fenerbahçe ile Sakarya Atatürk Stadı'nda yapacağız" ifadelerine yer verildi.

We will head to Türkiye and Spain in pre-season as preparations ramp up ahead of the new campaign! #hcafc