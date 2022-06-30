Fenerbahçe ile Hull City, hazırlık maçında karşılaşacak
İngiltere Championship takımlarından Hull City, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile hazırlık maçında karşılaşacaklarını açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe ile hazırlık maçında karşılaşacaklarını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "8 Temmuz Cuma günü İstanbul'a uçacağız ve yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını 10 Temmuz Pazar günü saat 19.30'da Türk devi Fenerbahçe ile Sakarya Atatürk Stadı'nda yapacağız" ifadelerine yer verildi.
???? ?? ????— Hull City (@HullCity) June 30, 2022
We will head to Türkiye and Spain in pre-season as preparations ramp up ahead of the new campaign! #hcafc
Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynadıktan bir gün sonra İspanya'nın Marbella şehrine gidecek olan İngiliz ekibi, 16 Temmuz Cumartesi günü saat 10.30'da Brighton U23 ile ve saat 18.30'da Malaga ile hazırlık maçı oynayacak.
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