Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı: Çağlar Söyüncü yeni takımına imzayı attı

Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"2023-24 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Çağlar Söyüncü ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.
Çağlar Söyüncü'ye kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."
YENİ TAKIMI ÇORUM FK
Fenerbahçe'den ayrılan Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı Çorum FK oldu. Çorum FK, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
🔴⚫ ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ARCA ÇORUM FK’DA!— Arca Çorum FK (@corumfk) September 4, 2026
Kulübümüz, A Millî Takımımızın forması giyen 1996 doğumlu savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Tecrübeli futbolcumuz, kariyerini kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir. ✍️
🇹🇷 Profesyonel kariyerine… pic.twitter.com/IJuLj5guuR