Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı: Çağlar Söyüncü yeni takımına imzayı attı

Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı: Çağlar Söyüncü yeni takımına imzayı attı

4.09.2026 22:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı: Çağlar Söyüncü yeni takımına imzayı attı

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Çağlar Söyüncü, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'ye imza attı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"2023-24 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Çağlar Söyüncü ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.

Çağlar Söyüncü'ye kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

YENİ TAKIMI ÇORUM FK

Fenerbahçe'den ayrılan Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı Çorum FK oldu. Çorum FK, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Çağlar Söyüncü #Çorum FK

İlgili Haberler

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile yolların ayrıldığını TFF'ye bildirdi.
Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde
Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbide gözler iki takımın golcülerinde olacak.
Anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti: Fenerbahçe'den Adil Demirbağ açıklaması
Anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti: Fenerbahçe'den Adil Demirbağ açıklaması Fenerbahçe, Konyaspor forması giyen 28 yaşındaki stoper Adil Demirbağ ile anlaşmaya varıldığı iddialarına yanıt verdi.