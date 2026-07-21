Fenerbahçe Kadıköy'de avantajı kaptı! Sarı-lacivertliler Anderson Talisca ile güldü...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonyalı ekip Gornik Zabrze ile karşılaştı.

Chobani Stadı’nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle tamamladı.

TALISCA’DAN MÜTHİŞ SERBEST VURUŞ

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golü 37. dakikada Anderson Talisca kaydetti.

MASON GREENWOOD FORMA GİYDİ

Fenerbahçe’nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, 83. dakikada İrfan Can Kahveci’nin yerine oyuna dahil olarak resmi bir maçta ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Sarı-lacivertli ekip Polonya deplasmanına 1-0’lık skor avantajı ile gidecek.

Rövanş mücadelesi 29 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21:00’de Polonya’da oynanacak.

TALISCA FORVETTE

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, yeni transferlerden Nathan Ake'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Uzun süredir stoper pozisyonunda oynayan Jayden Oosterwolde'yi sol bekte görevlendiren Kartal, santrforda ise Anderson Talisca'yı oynattı.

Gornik Zabrze karşısında kalede Mert Günok'u oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta alanda Bartuğ Elmaz ve Matteo Guendouzi'yi görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, kenarlarda ise İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu'na şans tanıdı. Forvet arkasında Fred Rodrigues yer alırken, gol yollarında Anderson Talisca tercih edildi.

Fenerbahçe'de Ederson Moraes, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Anthony Musaba, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Mason Greenwood ve Sidiki Cherif ise yedek soyundu.

NATHAN AKE 11’DE, MASON GREENWOOD YEDEK

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Nathan Ake ve Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk maçlarına çıktı.

Takıma daha önce katılan Nathan Ake müsabakaya ilk 11'de başlarken, transferi uzun süre beklenen Mason Greenwood yedekler arasında yer aldı.

Bir diğer yeni transfer Vedat Muric ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmamıştı.

JAYDEN OOSTERWOLDE SOL BEKTE

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde, maça sol bekte başladı.

Sarı-lacivertlilere geldiği ilk dönemde bu pozisyonda görev alan Oosterwolde, daha sonra uzun süre stoper pozisyonunda forma giymişti.

Teknik direktör İsmail Kartal, hazırlık maçlarında stoperde görev verdiği Oosterwolde'yi Gornik Zabrze karşısında sol bekte oynattı.

MARCO ASENSIO YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, maça yedekler arasında başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, hazır olmadığını açıkladığı tecrübeli oyuncu, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında hazır olduğunu ifade etmişti.

BAŞKAN AZİZ YILDIRIM’A SEVGİ GÖSTERİSİ

Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Taraftarlar, 'Her yer Aziz her yer Yıldırım' tezahüratlarında bulunurken, başkan Yıldırım da taraftarları selamladı.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, maça yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, oyuncuları tek tek çağırarak tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe taraftarları, kendilerine ayrılan alanın tamamına yakınını doldurdu.

Gornik Zabrze taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 700 Polonyalı taraftar, Kadıköy'de takımlarını destekledi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Skriniar, Oosterwolde, Nathan Ake, Semedo, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Kerem, Talisca.

Gornik Zabrze: Schulze, Janicki, Sacek, Josema, Janza, Dientz, Sadilek, Urbanski, Khlan, Ikia Dimi, Prekop.

Karşılaşmadan önemli anlar | Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 5 dakika ilave edildi.

87' Fenerbahçe'de Talisca oyundan çıkarken Sidiki Cherif oyuna girdi.

83' Fenerbahçe'de İrfan Can'ın yerine Mason Greenwood oyuna dahil oldu.

76' Gornik Zabrzde'de Dietz oyundan alınırken, Donio mücadeleye dahil oldu.

72' Konuk takımda Dimi oyundan alınırken, Zmrzly mücadeleye dahil oldu.

72' Gornik Zabrze'de Urbanski oyundan alınırken, Liseth mücadeleye dahil oldu.

69' Fenerbahçe'de Kerem ile Bartuğ oyundan çıkarken Oğuz Aydın ile Marco Asensio dahil oldu.

63' DİREK | Temsilcimiz Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz'ın ceza sahası dışından çıkardığı enfes şut direkten oyun alanına geri döndü.

56' DİREK | Talisca'nın kafa vuruşu kaleciden sekerek direğe çarptı.

46' Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin yerine Levent Mercan oyuna girdi.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

37' GOL | Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın serbest vuruştan attığı gol ile öne geçti.

17' Gornik Zabrze etkili geldi. Janza'nın ceza sahasının sağ tarafından çıkardığı sert şutta Mert Günok harika uzandı ve topu kornere çeldi. Konuk ekip köşe vuruşu kullanacak.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.