Fenerbahçe Kadıköy'de yıldızlarıyla güldü: Fenerbahçe 2-0 Sturm Graz

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırladı.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleden Fenerbahçe 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Anderson Talisca ve 45. dakikada Mason Greenwood kaydetti.

RÖVANŞ SALI GÜNÜ

Eşleşmenin rövanşı 11 Ağustos Salı günü Avusturya'da oynanacak.

Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon - Sparta Prag mücadelesinin galibi ile eşleşecek.

Sparta Prag evinde oynadığı ilk maçta Olympique Lyon'u 2-1 mağlup etmişti.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Greenwood, Talisca.

Sturm Graz: Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Seidl, Weinhandl, Stankovic, Hödl, Wlodarczyk, Jatta.

Karşılaşmadan önemli anlar | Fenerbahçe 2-0 Sturm Graz

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 dakika ilave edildi.

85' Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu ve Semedo oyundan çıkarken yerlerine Mert Müldür ile Oğuz Aydın dahil oldu.

70' Fenerbahçe'de Asensio ile Greenwood'un yerine Fred ile İrfan Can oyuna dahil oldu.

64' SARI KART | Sturm Graz'da hakemi aldatmaya çalışan Kayombo sarı kart gördü.

58' Kerem, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak vuruşu kaleciden döndü. Devamında Talisca’nın şutunu da kaleci çıkardı, Kerem’in kafa vuruşu ise az farkla dışarı gitti. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı.

58' SARI KART | Sturm Graz'da Kerem'e faul yapan Heil sarı kart gördü.

46' Sturm Graz'da Wlodarczyk oyundan çıkarken Kayombo dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 5 dakika ilave edildi.

45' GOL | Greenwood'un golü ile Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı.

37' Guendouzi’nin müthiş pasında Kerem topu içeri çevirdi ancak savunma son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

30' Fenerbahçe'de sakatlanan Oosterwolde'nin yerine Archie Brown oyuna dahil oldu.

21' SARI KART | Sturm Graz'da Guendouzi'ye faul yapan Stankovic sarı kart gördü.

10' Soldan Kerem’in pasıyla topla buluşan Talisca, sert şutuyla topu ağlara gönderdi.

10' GOL | Fenerbahçe, Talisca'nın golü ile karşılaşmada öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı. Başarılar Fenerbahçe...