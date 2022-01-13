Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu Covid-19'a yakalandı

Koronavirüs ülkemizde etkisini arttırırken spor kulüplerinde de vakalar görülmeye devam ediyor. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı 2 oyuncunun Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

AA
13 Ocak 2022 Perşembe, 20:55
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu Covid-19'a yakalandı
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Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Covid-19 testi pozitif sonuçlanan basketbolcuların izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.


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