Fenerbahçe, KAP'a bildirdi: Mahmut Uslu ve 6 yönetici istifa etti

Fenerbahçe Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yönetim kurulu değişikliği hakkında bir bildirim yaptı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada 7 ismin kendi isteğiyle görevlerinden ayrıldıkları belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den yapılan bildirimde, istifaların kabul edildiğine ve boşalan üyeliklere bugün yapılacak olağanüstü genel kurulda seçim yapılmasına karar verildiği belirtildi.

KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmakta olan Sayın Ali Gürbüz, Sayın Erdem Sezer, Sayın İlker Alkun, Sayın Mahmut Nedim Uslu, Sayın Olcay Doğan, Sayın Ufuk Şansal, ve Sayın Yavuz Selim Demir'in 23.07.2026 tarihi itibarıyla kendi istekleri ile istifalarının kabulüne ve boşalan üyeliklere 23.07.2026 tarihinde (bugün) yapılacak olağanüstü genel kurulda seçim yapılmasına karar verilmiştir."