Fenerbahçe, Kartal'la istediği sonuçların uzağında: Ne yaptın evlat?

Her fırsatta "Camianın evladıyım" diyen Kartal’ın, 4. kez göreve geldiği andan itibaren başlayan tartışmalar halen devam ediyor.

Başkan Aziz Yıldırım aslında Aykut Kocaman’ı takımın başına getirecekken tartışma yaşadığı teknik adamın yerine İsmail Kartal’la anlaştı. Kartal, geliş

tarzı nedeniyle camianın bir bölümü tarafından kabul görmedi. Kartal ardından "Oynamaya hazırım" demesine rağmen kadroya almadığı Asensio üzerinden ikinci bir tartışmanın odağı haline geldi.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde takımı adeta Talisca sırtlarken oyun hep tartışıldı. Tecrübeli hoca, transfer planlamasında ve kadro mühendisliğinde istediklerini yönetime kabul ettirememesi üzerinden eleştirildi. İsmail Hoca, "Fred bizimle kalacak" dedi, Fred ülkesine gitti.

KÂBUS GİBİ 4 GÜN

Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne kalırken İsmail Kartal’ın gündemi yine kendisini eleştiren eski futbolcu arkadaşlarıydı. Kartal’ın tüm dünyanın konuştuğu Roma beraberliğinden dakikalar sonra istifa ettiğini açıklamasıyla tüm bu krizlere yeni bir halka eklendi. Başkan Yıldırım, "Ben burada olduğum sürece Kartal kalacak" dedi ama İsmail Hoca ertesi gün idmana çıkmadı.

Sportif direktör Oğuz Çetin, ayağına gitse de Kartal ikna olmadı. Aziz Yıldırım, kendisiyle görüşünce tecrübeli hoca devam etmeye karar verdi. Ancak istifası kadar Kartal’ın geri dönüşü de Samandıra’da futbolcular tarafından şaşkınlıkla karşılandı. 4 gün içinde yaşananlar takımın Gaziantep deplasmanında motivasyonuna ve vücut diline olumsuz yansıdı.