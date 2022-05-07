Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: 'Arda Güler sezonu kapattı'

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:20

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisi öncesinde sakatlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Futbol takımında son dönemde sakatlık gibi şansızlıklar yaşandığına dikkati çeken Ali Koç, genç oyuncu Arda Güler'in sezonu kapattığını dile getirdi.

Yaşanan sorunlardan dolayı garip iki hafta geçirdiklerini vurgulayan Koç, "Arda Güler sezonu kapattı. Fazla antrenmandan stres sorunu oldu. 'Mutluyduk' dedik, Serdar sarı kart gördü, Kim Min-jae geliyor. O da Kore'de doktora gitmek zorunda kaldı. Bir hafta içinde Pelkas, Szalai, Crespo ve Osayi'de de sıkıntı oldu" diye konuştu.

Pazar günü Beşiktaş ile oynanacak derbiye gitmeyeceğini belirten Koç, Kendi kendime garip bir totem yaptım, maçlara gitmiyorum ve bu sezon böyle gidiyor. Ancak inşallah şampiyonluğu aldığımızda soyunma odasında olacağım" dedi.