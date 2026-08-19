Fenerbahçe, Lyon ile berabere kaldı: İşte UEFA ülke puanında son durum...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Lyon'u Kadıköy'de ağırladı. Karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Lyon'un 40. dakikada Openda ile bulduğu gole sarı-lacivertliler, 47. dakikada Greenwood ile yanıt verdi.
Maçın ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı ve sıralaması güncellendi.
İşte güncellenen haliyle UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere | 101.852 puan
2- İtalya | 87.660 puan
3- İspanya | 82.368 puan
4- Almanya | 80.116 puan
5- Fransa | 67.796 puan
6- Portekiz | 63.850 puan
7- Belçika | 58.150 puan
8- Hollanda | 51.895 puan
9- Türkiye | 47.975 puan
10- Polonya | 44.325 puan
11- Çekya | 44.225 puan
12- Yunanistan | 41.512 puan