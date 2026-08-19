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Fenerbahçe, Lyon ile berabere kaldı: İşte UEFA ülke puanında son durum...
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Fenerbahçe, Lyon ile berabere kaldı: İşte UEFA ülke puanında son durum...

19.08.2026 09:27:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe, Lyon ile berabere kaldı: İşte UEFA ülke puanında son durum...

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Lyon ile 1-1 berabere kalmasının ardından UEFA ülke puanı ve sıralaması güncellendi.

Fenerbahçe, Lyon ile berabere kaldı: İşte UEFA ülke puanında son durum...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Lyon'u Kadıköy'de ağırladı. Karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, Lyon ile berabere kaldı: İşte UEFA ülke puanında son durum...

Lyon'un 40. dakikada Openda ile bulduğu gole sarı-lacivertliler, 47. dakikada Greenwood ile yanıt verdi.

Fenerbahçe, Lyon ile berabere kaldı: İşte UEFA ülke puanında son durum...

Maçın ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı ve sıralaması güncellendi.

Fenerbahçe, Lyon ile berabere kaldı: İşte UEFA ülke puanında son durum...

İşte güncellenen haliyle UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere | 101.852 puan

2- İtalya | 87.660 puan

3- İspanya | 82.368 puan

4- Almanya | 80.116 puan

5- Fransa | 67.796 puan

6- Portekiz | 63.850 puan

7- Belçika | 58.150 puan

8- Hollanda | 51.895 puan

9- Türkiye | 47.975 puan

10- Polonya | 44.325 puan

11- Çekya | 44.225 puan

12- Yunanistan | 41.512 puan

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