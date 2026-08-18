Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor.
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Paulo Fonseca'nın çalıştırdığı Lyon ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?
Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22:00'de başlayacak.
FENERBAHÇE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Sven Jablonski'nin yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
OOSTERWOLDE VE MERT YOK
Fenerbahçe'nin Sturm Graz'la oynadığı 3. eleme turu ilk maçında sakatlanan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, UEFA'ya bildirilen kadrodan çıkarıldı.
Takımda sakatlığı bulunan bir diğer isim olan kaleci Mert Günok da maçta forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Gençlerbirliği ile oynanan lig maçında Ankara'ya götürülmeyen Brezilyalı file bekçisi Ederson, Olimpik Lyon karşısında 11'deki yerini alacak.
LUKAKU LİSTEYE EKLENDİ
Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon maçları öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadroda değişikliğe gidildi. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Romelu Lukaku listeye dahil edilirken, daha önce kadroda yer alan Sidiki Cherif çıkarıldı.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği Olimpik Lyon maçları kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok
Defans: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Aké, Mert Müldür, Nélson Semedo, Milan Škriniar, Archie Brown, Levent Mercan
Orta saha: İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kanté, Anderson Talisca
Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene