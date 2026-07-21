Fenerbahçe maçı öncesi tribünde taşkınlık! Güvenlik güçleri müdahale etti...

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı karşılaşma öncesinde deplasman tribününde gerginlik yaşandı.
Chobani Stadı'ndaki müsabaka öncesinde Polonya ekibinin taraftarlarının taşkınlık çıkardığı belirtildi.
POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Gornik Zabrze taraftarları ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, olay çıkaran taraftarlara müdahale etti.
Yaşanan gerginlik anları çevrede bulunan kişiler tarafından görüntülendi.
FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarların da deplasman tribününde yaşanan olaylara tepki gösterdiği aktarıldı.
Güvenlik güçleri müdahale etti...— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) July 21, 2026
Fenerbahçe maçı öncesi deplasman tribününde taşkınlık!https://t.co/qVT4YQ4vKR pic.twitter.com/x2SJz7WvDD