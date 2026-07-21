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Fenerbahçe maçı öncesi tribünde taşkınlık! Güvenlik güçleri müdahale etti...

Fenerbahçe maçı öncesi tribünde taşkınlık! Güvenlik güçleri müdahale etti...

21.07.2026 21:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe maçı öncesi tribünde taşkınlık! Güvenlik güçleri müdahale etti...

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Gornik Zabrze'nin taraftarları ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı karşılaşma öncesinde deplasman tribününde gerginlik yaşandı.

Chobani Stadı'ndaki müsabaka öncesinde Polonya ekibinin taraftarlarının taşkınlık çıkardığı belirtildi.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Gornik Zabrze taraftarları ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, olay çıkaran taraftarlara müdahale etti.

Yaşanan gerginlik anları çevrede bulunan kişiler tarafından görüntülendi.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarların da deplasman tribününde yaşanan olaylara tepki gösterdiği aktarıldı.

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