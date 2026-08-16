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Fenerbahçe maçında minik taraftarın formasının çıkarttırılması olayına ilişkin soruşturma
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Fenerbahçe maçında minik taraftarın formasının çıkarttırılması olayına ilişkin soruşturma

16.08.2026 10:22:00
Güncellenme:
DHA
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Fenerbahçe maçında minik taraftarın formasının çıkarttırılması olayına ilişkin soruşturma

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında minik bir taraftarın üzerinden Fenerbahçe formasının çıkarttırılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Fenerbahçe maçında minik taraftarın formasının çıkarttırılması olayına ilişkin soruşturma

Süper Lig'in ilk hafta maçında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Müsabaka öncesi minik bir Fenerbahçe taraftarının üzerinden formasının çıkarttırıldığına dair görüntüler infial yarattı.

Yaşananlar sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı ve gözaltı kararı verdi.

Fenerbahçe maçında minik taraftarın formasının çıkarttırılması olayına ilişkin soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Eryaman stadında oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılması şeklinde meydana gelen olayda; şüpheli hakkında 6222 sayılı kanun ve 5237 sayılı kanunun 109/3-f maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Gençlerbirliği #taraftar

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