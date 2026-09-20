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Fenerbahçe maçının ardından: Eyüpspor'da Özhan Pulat istifa etti

Fenerbahçe maçının ardından: Eyüpspor'da Özhan Pulat istifa etti

20.09.2026 20:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe maçının ardından: Eyüpspor'da Özhan Pulat istifa etti

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor, teknik direktör Özhan Pulat'ın istifasının kabul edildiğini açıkladı.

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Süper Lig'in 6. haftasındaki maçta Fenerbahçe, Eyüpspor'u sahasında 8-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertlilerin gollerinde ağları Vedat Muriqi (4), Mason Greenwood (2), İrfan Can Kahveci ve Matteo Guendouzi havalandırdı.

EYÜPSPOR'DA İSTİFA

Fenerbahçe'ye farklı kaybeden Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat, istifa kararı aldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Pulat'ın istifasının kabul edildiği belirtildi.

Eyüpspor'un paylaşımında, "Teknik direktörümüz Özhan Pulat'ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Özhan Pulat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Eyüpspor'la bu sezonun başında anlaşan Özhan Pulat, takımının başında 6 maçta yer aldı. Süper Lig'de bu sezon Eyüpspor'la Özhan Pulat 5 yenilgi ve 1 galibiyet elde etti. Eyüpspor 3 puanla ligin sonrasında yer alıyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #eyüpspor #Özhan Pulat

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