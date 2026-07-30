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Fenerbahçe maçının ardından... UEFA ülke puanında son durum
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Fenerbahçe maçının ardından... UEFA ülke puanında son durum

30.07.2026 09:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe maçının ardından... UEFA ülke puanında son durum

Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan sarı lacivertliler tur atladı. Maçın hemen ardından UEFA'da ülke puanı güncellendi.

Fenerbahçe maçının ardından... UEFA ülke puanında son durum

Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında Gornik Zabrze'yi Kadıköy'de Talisca'nı golüyle 1-0 yenen Fenerbahçe rövanşta 1-1 berabere kalarak tur atladı. Sarı lacivertliler, 3. turda Sturm Graz ile eşleşti.

Fenerbahçe maçının ardından... UEFA ülke puanında son durum

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yle 1-1 berabere kalıp tur atladığı maçın ardından UEFA'da ülke puanı da güncellendi.

Fenerbahçe maçının ardından... UEFA ülke puanında son durum

İşte  UEFA ülke puanında son durum:

  1. İngiltere - 98.519
  2. İtalya - 84.232
  3. İspanya - 78.618
  4. Almanya - 76.888
  5. Fransa - 65.082
  6. Portekiz - 60.450
  7. Belçika - 55.850
  8. Hollanda - 48.895
  9. TÜRKİYE - 45.775
  10. Polonya - 42.625
  11. Çekya - 42.025
  12. Yunanistan - 40.812
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