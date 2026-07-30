Fenerbahçe maçının ardından... UEFA ülke puanında son durum

Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında Gornik Zabrze'yi Kadıköy'de Talisca'nı golüyle 1-0 yenen Fenerbahçe rövanşta 1-1 berabere kalarak tur atladı. Sarı lacivertliler, 3. turda Sturm Graz ile eşleşti.
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yle 1-1 berabere kalıp tur atladığı maçın ardından UEFA'da ülke puanı da güncellendi.
İşte UEFA ülke puanında son durum:
- İngiltere - 98.519
- İtalya - 84.232
- İspanya - 78.618
- Almanya - 76.888
- Fransa - 65.082
- Portekiz - 60.450
- Belçika - 55.850
- Hollanda - 48.895
- TÜRKİYE - 45.775
- Polonya - 42.625
- Çekya - 42.025
- Yunanistan - 40.812