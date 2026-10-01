Fenerbahçe Medicana'dan Caner Dengin kararı!

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda libero Caner Dengin ile yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kulübün açıklamasına göre, 2023 yılından beri sarı-lacivertli takımda forma giyen 38 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

2023 yılından bu yana formamızı giyen tecrübeli libe­romuz Caner Dengin ile 1 yıllık yeni bir sözleşme imzalanmıştır. 💛💙



Caner Dengin’e Fenerbahçemiz ile birlikte nice zaferler ve başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/BTGA3uO0vJ