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Fenerbahçe Medicana'dan Caner Dengin kararı!

Fenerbahçe Medicana'dan Caner Dengin kararı!

1.10.2026 17:49:00
Güncellenme:
AA
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Fenerbahçe Medicana'dan Caner Dengin kararı!

Voleybol Efeler Ligi ekibi Fenerbahçe Medicana, 38 yaşındaki oyuncu Caner Dengin ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
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Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda libero Caner Dengin ile yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kulübün açıklamasına göre, 2023 yılından beri sarı-lacivertli takımda forma giyen 38 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

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