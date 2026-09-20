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Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'tan da yayıncı kuruluşa tepki: 'Tarihi ve somut bir hukuki süreç başlatılmıştır'

Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'tan da yayıncı kuruluşa tepki: 'Tarihi ve somut bir hukuki süreç başlatılmıştır'

20.09.2026 12:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'tan da yayıncı kuruluşa tepki: 'Tarihi ve somut bir hukuki süreç başlatılmıştır'

Beşiktaş, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarının yayınlanmasına tepki gösterdi ve yayıncı kuruluş için geçen hafta suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

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Beşiktaş, resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarının yayınlanmasına tepki gösterdi.

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta yayıncı kuruluş ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Beşiktaş Kulübü olarak sporda adaletin, şeffaflığın ve eşitliğin sağlanması yolunda her zaman lafla değil, somut ve kararlı adımlarla hareket ettik.

Dün oynanan müsabakada, kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilmiş bir teknik direktörün açıklamalarının (Okan Buruk'un açıklamalarının canlı yayında aktarılması) maç devam ederken canlı yayında adeta savunulurcasına aktarılması, yayıncı kuruluşun (beIN Sports) tarafsızlık ilkesini nasıl ayaklar altına aldığını bir kez daha açıkça göstermiştir. Yayıncılık ilkelerini ve sportif rekabetin dürüstlüğünü zedeleyen bu tutuma; pozisyonların ekrana ve VAR odasına yansıtılmasında sergilenen seçici ve manipülatif yaklaşımlara karşı duruşumuz sadece sosyal medya mesajlarından ibaret değildir.

Nitekim Kulübümüz, yayıncı kuruluş hakkında geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmî suç duyurusunda bulunarak Türk sporu adına tarihi ve somut bir hukuki süreç başlatmıştır.

Son günlerde yaşanan gelişmeler ve diğer kulüplerin de benzer şikayetleri dile getirmeye başlaması, attığımız bu hukuki adımın ne kadar haklı ve zamanında olduğunu bir kez daha net bir şekilde gözler önüne sermiştir.

Sporda adalet ve tarafsız yayıncılık talebinde samimi olan tüm Türk spor kamuoyunu ve kulüpleri, temennilerle yetinmek yerine başlatmış olduğumuz bu somut hukuki mücadelenin arkasında durmaya ve takipçisi olmaya davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

İlgili Konular: #beşiktaş #Suç duyurusu #okan buruk #beIN Sports

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