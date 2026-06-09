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Fenerbahçe'nin Avusturya kamp programı belli oldu!

Fenerbahçe'nin Avusturya kamp programı belli oldu!

9.06.2026 20:54:00
Güncellenme:
AA
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Fenerbahçe'nin Avusturya kamp programı belli oldu!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu öncesi Avusturya'da yapacağı kamp programını duyurdu.
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Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2026-2027 sezonu hazırlık programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli futbol takımı, 5-16 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Fenerbahçe, aynı zamanda bu tarihler arasında üç hazırlık maçına çıkacak.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın hazırlık programındaki maçlar şu şekilde:

8 Temmuz:

Fenerbahçe-Admira Wacker (Raiffeisen Arena)

11 Temmuz:

Fenerbahçe-Pogon Szczecin (Hofmann Personal Stadion)

14 Temmuz:

LASK-Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)

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