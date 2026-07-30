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Fenerbahçe'nin de gündemindeydi: Galatasaray'da Rafael Leao gelişmesi

Fenerbahçe'nin de gündemindeydi: Galatasaray'da Rafael Leao gelişmesi

30.07.2026 09:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin de gündemindeydi: Galatasaray'da Rafael Leao gelişmesi

Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Rafael Leao için Galatasaray'ın bir adım daha önde olduğu iddia edildi. İtalyan basınına göre sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızla prensip anlaşmasına vardı.

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Galatasaray ile Fenerbahçe bu kez Rafael Leao transferinde karşı karşıya. Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Portekizli yıldız için iki ezeli rakip de kıyasıya mücadele veriyor. Fenerbahçe'nin resmi temaslara başlamasının ardından gece geç saatlerde flaş bir Galatasaray gelişmesi yaşandı.

GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE

İtalyan gazeteci Daniele Longo'ya göre Galatasaray, Leao transferinde Fenerbahçe'ye oranla küçük bir avantaja sahip. Longo'ya göre sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızla prensip anlaşmasına vardı.

Yine haberde Leao'nun Fenerbahçe'ye "Hayır" demediği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin İtalya'ya gelerek en somut adımları atan takım olduğu ve sürecin devam ettiği belirtildi.

BONSERVİS SORUNU

Longo'nun haberinde Galatasaray'ın halletmesi gereken bir bonservis sorunu olduğunun altı çizildi. Milan'ın 50 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonlu teklife sıcak bakmadığı, sarı-kırmızılıların bu teklifi direkt bonservise dönüştürmesi halinde Leao'nun Galatasaray'a transfer olacağı kaydedildi.

LEAO'NUN ACELESİ YOK

Öte yandan yıldız futbolcu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra başka takımlardan teklifler de bekliyor. Leao bu sebeple süreçte acele etmek istemiyor.

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #Rafael Leao

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