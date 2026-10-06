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Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Ilie Datcu hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Ilie Datcu hayatını kaybetti

6.10.2026 00:23:00
Güncellenme:
AA
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Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Ilie Datcu hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve teknik direktörü Rumen Ilie Datcu, 89 yaşında yaşamını yitirdi.
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve antrenörü Rumen futbol insanı Ilie Datcu, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Futbolculuk kariyerinin ardından Türkiye'de Fenerbahçe, Göztepe, Fatih Karagümrük, Kartalspor, Diyarbakırspor, Bakırköyspor, PTT, Eskişehirspor ve Gaziosmanpaşaspor'da teknik direktörlük, Denizlispor ve Vefaspor'da yardımcı antrenörlük, Beşiktaş'ta da kaleci antrenörlüğü yapan Ilie Datcu, Türk vatandaşlığına geçip İlyas Datça adını almıştı.

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FENERBAHÇE VE TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, yaşamını yitiren Datcu için yayımladığı taziye mesajında, "Datcu ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta ülkemizde görev yaptığı kulüplerimiz olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe de eski futbolcusu ve teknik direktörü için "Ilie Datcu'yu kaybettik" başlığıyla yayımladığı taziye mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Sarı-lacivertli formamızla 3 Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşayan Datcu, kulüp tarihimizin unutulmaz isimleri arasındaki yerini almıştır. Merhum Ilie Datcu'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

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