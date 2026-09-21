Fenerbahçe'nin farklı galibiyeti Avrupa'da gündem oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihinin en farklı galibiyetini elde ederek milli araya moralli girdi. Sarı lacivertli takımın 8-0'lık zaferi Avrupa medyasında da ses getirdi. Dış basınında manşetlerinde, 4 kez fileleri havalandıran Vedat Muriqi ve 2 gol, 1 asistle oynayan Mason Greenwood ön plana çıkarıldı.

Liga Blatt (Almanya): 8-0! Muriqi dört golle parladı: Fenerbahçe, Eyüpspor'u ezdi!

"Çalkantılı birkaç haftanın ardından Fenerbahçe, tamamen ezilmiş ve bunalmış Eyüpspor'u 8-0 yenerek etkileyici bir geri dönüşe imza attı. Gol şöleninde dört gol atan Vedat Muriqi öne çıktı."

A Bola (Portekiz): Sekiz gol! Fenerbahçe yıkıcı bir performans sergiliyor

"Fenerbahçe, Eyüpspor'a acımasızca davranarak 8-0'lık bir hezimet yaşattı. Nelson Semedo'nun ilk 11'de yer aldığı İstanbul ekibi, mutlak bir üstünlük sergilediği maçta, ilk yarıda her şeyi neredeyse garantiye aldı ve ikinci yarıyı da sadece gol artışına dönüştürdü; Vedat Muriqi ise dört golle başrolü üstlendi."

Mundo Deportivo (İspanya): Fenerbahçe'nin tarihi 8-0'lık zaferinde Muriqi dört, Greenwood ise iki gol attı

"Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0'lık skorla yenerek tarihinin en büyük galibiyetine imza attı. Futbolumuzun son yıllarda gördüğü en büyük oyunculardan biri olan 32 yaşındaki Vedat Muriqi'nin başrolde olduğu bir zafer. Eski Mallorca forveti dört gol atarak, yeni kulübünde bu korsanın neler yapabileceğini gösterdi."

Marca (İspanya): Muriqi 8-0'lık ezici galibiyette dört gol attı

"İsmail Kartal'ın istifa tehdidinin ardından Fenerbahçe için zorlu birkaç hafta geçti. Ancak Muriqi, Eyüspor karşısında alınan 8-0'lık farklı galibiyette dört gol atarak tüm potansiyelini ortaya koydu ve üç maçlık aradan sonra tekrar galibiyet serisine dönmelerini sağladı."

AS (İspanya): Muriqi coştu: dört gol!

"Fenerbahçe, beş maçın ardından sadece yedi puan toplayarak ve teknik direktörünün istifası yönetim kurulu tarafından reddedilerek korkunç bir dönemden geçiyordu. Ancak bu Pazar günü Muriqi'nin dört golüyle Eyüpspor'u 8-0'lık skorla mağlup ederek tünelin ucundaki ışığı görmeye başladılar"

Periskopi (Kosova): 55 dakikada dört gol; Muriqi, Eyüpspor'u adeta tek başına yıktı

"Vedat Muriqi, Eyüpspor karşısında elde edilen 8-0'lık muhteşem galibiyette dört gol atarak Fenerbahçe taraftarlarına harika bir şov sundu."

Tuttomercatoweb (İtalya): Fenerbahçe'den Eyüpspor'a 8 gol: Muriqi'den 4 gol, Guendouzi de golünü attı

"Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında 8-0'lık bir galibiyet elde etti. Lukaku maça yine yedek kulübesinde başladı ve 69. dakikada Muriqi'nin yerine oyuna dahil oldu. Ancak Muriqi o ana dek çoktan dört gol atmış ve takımın as santrforu olma konumunu bir kez daha perçinlemişti."

L'Equipe (Fransa): Muriqi'nin dört golü, Greenwood'un iki golü ve Guendouzi'nin bir golüyle Fenerbahçe muhteşem bir performansla tekrar çıkış yakaladı

"Fenerbahçe, üç maçlık galibiyetsiz serinin ardından Pazar günü ligde Eyüpspor'a karşı (8-0) muhteşem bir performans sergileyerek ve yıldız oyuncularının da katkısıyla harika bir geri dönüş yaptı."

Foot Mercato (Fransa): Fenerbahçe, muhteşem Greenwood'la Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti

"Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0'lık skorla ezici bir şekilde mağlup etti. Bu yaz transfer edilen Greenwood da bu ezici zaferde önemini bir kez daha kanıtladı; iki gol attı ve Kahveci'ye bir asist yaptı. Türkiye'ye geldiğinden beri adından söz ettirmeye başlayan İngiliz oyuncu, takımının muhteşem geri dönüşüne katkıda bulundu."