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Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
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Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

22.07.2026 10:00:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin galibiyeti sonrası UEFA ülke puanını güncellendi.

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu heyecanı başladı. Turnuvaya bu turdan dahil olan Fenerbahçe, ilk maçta konuk ettiği Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın golüyle mağlup etti.

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Fenerbahçe bu sonuçla rövanş öncesinde avantajlı skoru yakaladı. Eşleşmenin ikinci maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Gornik Zabzre'yi mağlup ettiği maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

TÜRKİYE'NİN SIRALAMADAKİ YERİ

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye'nin güncel puanı 45.375'e yükseldi. Türkiye, UEFA ülke puanında 9. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA

Şampiyonlar Ligi'nde 21 Temmuz Salı günü oynanan eleme maçlarının ardından güncel UEFA ülke puanı sıralaması şöyle:

1- İngiltere - 98.519

2- İtalya - 84.232

3- İspanya - 78.618

4- Almanya - 76.888

5- Fransa - 65.082

6- Portekiz - 60.250

7- Belçika - 55.650

8- Hollanda - 48.729

9- Türkiye - 45.375

10- Polonya - 42.325

11- Çekya - 41.825

12- Yunanistan - 40.412

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