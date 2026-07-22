Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu heyecanı başladı. Turnuvaya bu turdan dahil olan Fenerbahçe, ilk maçta konuk ettiği Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın golüyle mağlup etti.