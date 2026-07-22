Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu heyecanı başladı. Turnuvaya bu turdan dahil olan Fenerbahçe, ilk maçta konuk ettiği Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın golüyle mağlup etti.
Fenerbahçe bu sonuçla rövanş öncesinde avantajlı skoru yakaladı. Eşleşmenin ikinci maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Gornik Zabzre'yi mağlup ettiği maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
TÜRKİYE'NİN SIRALAMADAKİ YERİ
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye'nin güncel puanı 45.375'e yükseldi. Türkiye, UEFA ülke puanında 9. sırada yer alıyor.
UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA
Şampiyonlar Ligi'nde 21 Temmuz Salı günü oynanan eleme maçlarının ardından güncel UEFA ülke puanı sıralaması şöyle:
1- İngiltere - 98.519
2- İtalya - 84.232
3- İspanya - 78.618
4- Almanya - 76.888
5- Fransa - 65.082
6- Portekiz - 60.250
7- Belçika - 55.650
8- Hollanda - 48.729
9- Türkiye - 45.375
10- Polonya - 42.325
11- Çekya - 41.825
12- Yunanistan - 40.412