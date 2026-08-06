Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından... UEFA ülke puanı güncellendi!

Polonya ekibi turu kaybederse Konferans Ligi play-off'unda Beşiktaş ya da Hradec Kralove karşısında tamam ya da devam turuna çıkacak.

Fenerbahçe'nin de galibiyetiyle birlikte rakiple aradaki fark biraz daha açıldı.

ÇEKYA İLE TÜRKİYE YARIŞTA

Diğer taraftan Türkiye'nin hemen arkasındaki Çekya'ya karşı da avantaj sağlama imkanı oluştu. Beşiktaş, Çekya ekibi Hradec Kralove ile hem tur hem ülke puanı için karşılaşacak.

Fenerbahçe de turu geçtiği taktirde olası rakipleri Sparta Prag ya da Lyon oldu. Sparta Prag eşleşmesinde ilk maçını kazandı. Fenerbahçe'nin de doğrudan Çekya takımıyla karşılaşma ihtimali son sonuçlarla yükseldi.