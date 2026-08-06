Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından... UEFA ülke puanı güncellendi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İsmail Kartal'ın ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Anderson Talisca ve 45. dakikada Mason Greenwood attı.
UEFA ülke puanı maçın ardından güncellendi.
POLONYA TEMSİLCİSİ KAYBETTİ
Türkiye'nin en yakın rakiplerinden Polonya'nın temsilcisi Gornik Zarbrze, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Ferencvaros'a kaybetti.
Fenerbahçe'nin de galibiyetiyle birlikte rakiple aradaki fark biraz daha açıldı.
Polonya ekibi turu kaybederse Konferans Ligi play-off'unda Beşiktaş ya da Hradec Kralove karşısında tamam ya da devam turuna çıkacak.
ÇEKYA İLE TÜRKİYE YARIŞTA
Diğer taraftan Türkiye'nin hemen arkasındaki Çekya'ya karşı da avantaj sağlama imkanı oluştu. Beşiktaş, Çekya ekibi Hradec Kralove ile hem tur hem ülke puanı için karşılaşacak.
Fenerbahçe de turu geçtiği taktirde olası rakipleri Sparta Prag ya da Lyon oldu. Sparta Prag eşleşmesinde ilk maçını kazandı. Fenerbahçe'nin de doğrudan Çekya takımıyla karşılaşma ihtimali son sonuçlarla yükseldi.
Güncellenen durum ile UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde oluştu:
1- İngiltere | 101.852 puan
2- İtalya | 87.660 puan
3- İspanya | 82.368 puan
4- Almanya | 80.116 puan
5- Fransa | 67.653 puan
6- Portekiz | 63.250 puan
7- Belçika | 57.450 puan
8- Hollanda | 51.229 puan
9- TÜRKİYE | 47.375 puan
10- Çekya | 43.825 puan
11- Polonya | 43.025 puan
12- Yunanistan | 41.312 puan