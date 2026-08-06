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Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından... UEFA ülke puanı güncellendi!
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Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından... UEFA ülke puanı güncellendi!

6.08.2026 00:28:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından... UEFA ülke puanı güncellendi!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncelleme yapıldı.

Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından... UEFA ülke puanı güncellendi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İsmail Kartal'ın ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Anderson Talisca ve 45. dakikada Mason Greenwood attı.

UEFA ülke puanı maçın ardından güncellendi. 

Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından... UEFA ülke puanı güncellendi!

POLONYA TEMSİLCİSİ KAYBETTİ

Türkiye'nin en yakın rakiplerinden Polonya'nın temsilcisi Gornik Zarbrze, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Ferencvaros'a kaybetti. 

Fenerbahçe'nin de galibiyetiyle birlikte rakiple aradaki fark biraz daha açıldı.

Polonya ekibi turu kaybederse Konferans Ligi play-off'unda Beşiktaş ya da Hradec Kralove karşısında tamam ya da devam turuna çıkacak. 

Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından... UEFA ülke puanı güncellendi!

ÇEKYA İLE TÜRKİYE YARIŞTA

Diğer taraftan Türkiye'nin hemen arkasındaki Çekya'ya karşı da avantaj sağlama imkanı oluştu. Beşiktaş, Çekya ekibi Hradec Kralove ile hem tur hem ülke puanı için karşılaşacak. 

Fenerbahçe de turu geçtiği taktirde olası rakipleri Sparta Prag ya da Lyon oldu. Sparta Prag eşleşmesinde ilk maçını kazandı. Fenerbahçe'nin de doğrudan Çekya takımıyla karşılaşma ihtimali son sonuçlarla yükseldi. 

Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından... UEFA ülke puanı güncellendi!

Güncellenen durum ile UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde oluştu:

1- İngiltere | 101.852 puan

2- İtalya | 87.660 puan

3- İspanya | 82.368 puan

4- Almanya | 80.116 puan

5- Fransa | 67.653 puan

6- Portekiz | 63.250 puan

7- Belçika | 57.450 puan

8- Hollanda | 51.229 puan

9-  TÜRKİYE | 47.375 puan

10- Çekya | 43.825 puan

11-  Polonya | 43.025 puan

12- Yunanistan | 41.312 puan

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